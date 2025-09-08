Россиянам назвали самый дорогой регион для отдыха

Рейтинг самых дорогих регионов для отдыха в РФ в 2025 году возглавили Адыгея и Алтай, сообщили Readovka.news в Российском союзе туриндустрии. Стоимость номеров в гостиницах с тремя звездами там достигала 20,5 тысячи и 17 тысяч рублей за сутки соответственно.

Кроме указанных направлений, в список дорогих путешествий также вошли Крым и Севастополь. По данным РСТ, ночь в трехзвездочном отеле в этих регионах стоила примерно 12 тысяч и 14 тысяч рублей соответственно. Отпуск в Карелии, Московской, Ленинградской, Новгородской, Костромской и Калининградской областях, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях тоже оказался недешевым.

По подсчетам аналитиков, самым доступным направлением для российских туристов этим летом стало Забайкалье, где средняя цена за ночь в отеле составила 2,9 тысячи рублей. Однако дальность региона и высокие расходы на авиабилеты усложнили поездки. Среди других направлений с недорогим жильем оказались Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская, Ульяновская, Брянская, Рязанская, Томская и Оренбургская области, а также республики Мордовия и Марий Эл.

Ранее депутат Госдумы Санганджи Тарбаев предложил ввести туристический кешбэк для многодетных и малообеспеченных семей. Он уточнил, что обеспечение права на отдых — это обязанность государства.