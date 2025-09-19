«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 14:08

Захарова высмеяла поляков на фоне испытания дронов в КНДР

Захарова пошутила о возможной реакции Польши на испытания дронов в КНДР

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на информацию об испытаниях беспилотников в КНДР. В своем Telegram-канале дипломат сыронизировала по поводу возможной реакции польских властей относительно этих испытаний.

Ждем комментариев из Варшавы о том, как их запугивают, — написала Захарова.

Данное заявление последовало после недавнего инцидента, когда Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами. Польское оперативное командование армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА.

В связи с этими событиями НАТО по просьбе польской стороны инициировала консультации согласно статье 4 Североатлантического договора.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что в КНДР состоялись испытания беспилотных вооружений. Уточнялось, что ими руководил лидер страны Ким Чен Ын.

Россия
Мария Захарова
Польша
КНДР
беспилотники
