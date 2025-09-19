Эстония пришла в бешенство из-за объявлений об учебе в российских вузах МИД Эстонии направил ноту посольству РФ из-за объявлений об учебе в вузах страны

Министерство иностранных дел Эстонии направило ноту протеста посольству РФ, выразив недовольство публикацией объявлений об обучении в российских вузах, сообщает РИА Новости. Глава МИД Маркус Цахкна заявил, что такие действия могут побудить жителей республики к нарушению действующих санкций и подвергнуть их риску наказания.

В ноте эстонская сторона напомнила о введенном в стране ограничении, запрещающем организовывать для молодежи страны участие в мероприятиях, проводимых в России или Беларуси, и связанных с государственными структурами этих стран. Также запрещено сознательно способствовать участию в подобных мероприятиях. Согласно постановлению эстонских властей, этот запрет действует с декабря 2024 года и распространяется на граждан Эстонии и обладателей вида на жительство в стране, не достигших 21 года.

До этого диппредставительство РФ объявило об открытии регистрации заявок на бесплатное обучение в российских вузах. Документы иностранцы могут подать с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026-го.

Ранее Эстония решила избавиться от российских машин, которые брошены на неохраняемой стоянке у границы между странами. Автомобили продадут, если владельцы не дадут о себе знать в течение нескольких месяцев.