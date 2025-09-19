Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 16:03

Эстония пришла в бешенство из-за объявлений об учебе в российских вузах

МИД Эстонии направил ноту посольству РФ из-за объявлений об учебе в вузах страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел Эстонии направило ноту протеста посольству РФ, выразив недовольство публикацией объявлений об обучении в российских вузах, сообщает РИА Новости. Глава МИД Маркус Цахкна заявил, что такие действия могут побудить жителей республики к нарушению действующих санкций и подвергнуть их риску наказания.

В ноте эстонская сторона напомнила о введенном в стране ограничении, запрещающем организовывать для молодежи страны участие в мероприятиях, проводимых в России или Беларуси, и связанных с государственными структурами этих стран. Также запрещено сознательно способствовать участию в подобных мероприятиях. Согласно постановлению эстонских властей, этот запрет действует с декабря 2024 года и распространяется на граждан Эстонии и обладателей вида на жительство в стране, не достигших 21 года.

До этого диппредставительство РФ объявило об открытии регистрации заявок на бесплатное обучение в российских вузах. Документы иностранцы могут подать с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026-го.

Ранее Эстония решила избавиться от российских машин, которые брошены на неохраняемой стоянке у границы между странами. Автомобили продадут, если владельцы не дадут о себе знать в течение нескольких месяцев.

Эстония
посольства
вузы
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
В ООН обратили внимание на неуклюжие оскорбления от Бербок
Заявление Зеленского привело в ярость французского политика
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.