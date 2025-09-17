Эстония нашла способ решить вопрос с брошенными у границы с РФ машинами Дептранс Эстонии в октябре начнет эвакуировать брошенные на границе с РФ машины

Дептранс Эстонии в октябре начнет эвакуировать машины, которые припаркованы на неохраняемой стоянке у границы с Россией, пишет ERR. По данным источника, если владельцы не объявятся в течение нескольких месяцев, брошенные автомобили продадут.

Если владелец транспортного средства не заберет автомобиль в течение 30 дней, мы получим уведомление от контрагента и направим владельцу транспортного средства предупреждение о том, что начнем продавать арестованное транспортное средство, — заявили в ведомстве.

Дептранс республики также установит новый срок — не менее месяца, — чтобы забрать машину и оплатить расходы на перевозку и хранение для возвращения автомобиля. Сейчас юридическая служба ведомства работает над детальной процедурой перемещения транспортных средств и того, как будет реализовываться их принудительная продажа.

На прошлой неделе дептранс республики объявил о подписании соглашения с компанией Svenai OÜ о перемещении автомобилей, которые припаркованы около погранперехода Койдула. Отправить их хотят на платную стоянку в 44 километрах от границы.

Ранее консерваторы Эстонии решили полностью закрыть границу с Россией. Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу назвал меры необходимыми на фоне проведения учений «Запад-2025».