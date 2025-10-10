Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:20

Рената Литвинова надела платье из бюстгальтеров

Актриса Литвинова снялась в платье Balenciaga из бюстгальтеров

Рената Литвинова Рената Литвинова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская актриса Рената Литвинова продемонстрировала нестандартный наряд от бренда Balenciaga — платье, созданном из бюстгальтеров трех цветов — черного, белого и бежевого. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) 58-летняя знаменитость показала фото в полный рост на улице.

Хмурое утро, — подписала актриса.

Ранее стилист Никита Карстен охарактеризовал уникальный стиль Ренаты Литвиновой как сочетание ретроэстетики, драматизма и современных тенденций. Специалист назвал артистку значительным явлением в отечественной модной индустрии. По его наблюдениям, Литвинова отличается использованием характерных аксессуаров: очков, сумок, головных уборов, а также сотрудничеством с брендом Balenciaga. Карстен отметил, что в основном актриса выбирает платья, меховые накидки и обувь на каблуках, отдавая предпочтение черному цвету и ажурным кружевным элементам.

До этого народная артистка России Татьяна Пилецкая в беседе с NEWS.ru выразила сожаление в связи с отъездом Ренаты Литвиновой из Российской Федерации. По ее словам, сотрудничество с коллегой оставило у нее положительные впечатления. Несмотря на 96-летний возраст, артистка продолжает выходить на театральную сцену. Она также не отказывается от участия в телевизионных проектах, поскольку предпочитает активный образ жизни.

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

