Эстония ответила на обвинения Меркель в адрес стран Балтии из-за СВО Цахкна назвал заявления Меркель о вине Прибалтики в СВО наглыми и неверными

Резкую критику в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает издание Postimees. Поводом для заявления эстонского министра послужило интервью немецкого политика, в котором она возложила часть ответственности за начало СВО на Польшу и прибалтийские государства.

По словам Меркель, эти страны заблокировали ее дипломатическую инициативу 2021 года, направленную на установление конструктивного диалога с Россией. Она предлагала создать новый формат переговоров между Европейским союзом и российским руководством. Цахкна охарактеризовал утверждения немецкого политика как безосновательные и наглые.

Обвинения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в адрес стран Балтии и Польши являются наглыми и абсолютно неверными, — сказал глава МИД Эстонии.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X заявил, что Ангела Меркель была отчасти права, когда говорила о косвенной ответственности Польши и Прибалтики за начало СВО. Однако он обратил внимание, что не только эти страны игнорировали опасения Москвы в сфере безопасности, но и весь Евросоюз.