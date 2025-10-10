Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 12:33

Дибров неожиданно высказался о возлюбленном своей бывшей жены

Дмитрий Дибров назвал Романа Товстика облысевшей фасолью

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На премьере фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» телеведущий Дмитрий Дибров резко высказался о бизнесмене и любовнике своей бывшей жены Полины Романе Товстике, назвав его облысевшей фасолью, передает StarHit. Ранее Дибров не позволял себе подобных высказываний.

Ты можешь наставить рога, разорить гнездо. Ты можешь облысеть, как фасоль, но будут показывать при этом Диброва! Говорить о тебе, а показывать меня. Саша (сын Диброва. — NEWS.ru) должен знать: всем можно, нам нельзя. Мы молчим, мы Дибровы, а остальные — фасоль!подчеркнул телеведущий.

Ранее в Сети появились слухи о беременности Полины, основанные на новых фото в соцсетях с округлившимся животом и на ее резком похудении. Пользователи предположили, что именно беременность от нового избранника могла стать окончательной причиной развода и прекращения попыток Диброва сохранить брак.

До этого Дибров отказывался комментировать свой развод, сославшись на соображения чести и заботу о детях. В эфире шоу «Антропология» он эмоционально высказался о публикациях в прессе, подчеркнув, что не будет обсуждать поведение бывшей жены, и неоднократно повторил фразу «честь имею».

Дмитрий Дибров
Полина Диброва
любовники
разводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат
Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО
«Ряд важных решений»: Рахмон рассказал, как прошла встреча глав стран СНГ
Онколог предупредил о главных факторах развития рака молочной железы
Россиян предупредили о влиянии стресса на организм
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.