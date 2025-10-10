Дибров неожиданно высказался о возлюбленном своей бывшей жены

На премьере фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» телеведущий Дмитрий Дибров резко высказался о бизнесмене и любовнике своей бывшей жены Полины Романе Товстике, назвав его облысевшей фасолью, передает StarHit. Ранее Дибров не позволял себе подобных высказываний.

Ты можешь наставить рога, разорить гнездо. Ты можешь облысеть, как фасоль, но будут показывать при этом Диброва! Говорить о тебе, а показывать меня. Саша (сын Диброва. — NEWS.ru) должен знать: всем можно, нам нельзя. Мы молчим, мы Дибровы, а остальные — фасоль! — подчеркнул телеведущий.

Ранее в Сети появились слухи о беременности Полины, основанные на новых фото в соцсетях с округлившимся животом и на ее резком похудении. Пользователи предположили, что именно беременность от нового избранника могла стать окончательной причиной развода и прекращения попыток Диброва сохранить брак.

До этого Дибров отказывался комментировать свой развод, сославшись на соображения чести и заботу о детях. В эфире шоу «Антропология» он эмоционально высказался о публикациях в прессе, подчеркнув, что не будет обсуждать поведение бывшей жены, и неоднократно повторил фразу «честь имею».