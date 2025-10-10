Депутат рассказал, какие технологии могут облегчить быт пожилых людей

Умный дисплей на смартфоне может значительно упростить жизнь пожилых людей, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, правильно настроенный гаджет позволит людям преклонного возраста всегда оставаться на связи.

Общение — это жизнь, а для пожилого человека возможность быть на связи с детьми и внуками бесценна. Чтобы его упростить, важно правильно настроить устройства. Для смартфонов существуют специальные лаунчеры, которые заменяют стандартный интерфейс на экран с увеличенными кнопками и текстом. Идеальным устройством для общения по видеосвязи может стать умный дисплей. Бабушка может просто сказать, кому позвонить. Камера двигается за лицом, не надо лишний раз что-то настраивать, — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что предпочтительно выбрать один мессенджер и обучить пожилого человека пользоваться им. По словам депутата, это поможет избежать путаницы и упростит процесс общения.

Быт — это та область, где технологии творят настоящие чудеса, даря пожилым людям независимость и комфорт. Робот-пылесос — одно из лучших изобретений человечества. Мы подарили его бабушке, и теперь уборка больше не ее проблема. Одна кнопка — сложно запутаться, а пользы масса. Другой незаменимый помощник на кухне — электрическая открывалка для банок. Это простой, но меняющий жизнь гаджет для тех, у кого ослабла хватка, — добавил Иванов.

Он отметил, что аэрогриль станет отличным подарком для тех, кто любит готовить. По словам депутата, эта кухонная техника позволяет готовить здоровую пищу без масла. Также Иванов упомянул, что такие мелочи, как ключ-тюнер или крючок для пуговиц, существенно облегчают повседневные задачи для людей с дрожащими руками или артритом.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что российские пенсионеры теперь могут подтверждать свой статус через QR-код. По его словам, нововведение направлено на упрощение жизни пожилых граждан.