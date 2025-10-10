Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 05:00

Депутат рассказал, какие технологии могут облегчить быт пожилых людей

Депутат Иванов: умный дисплей на смартфоне облегчит жизнь пожилых людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умный дисплей на смартфоне может значительно упростить жизнь пожилых людей, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, правильно настроенный гаджет позволит людям преклонного возраста всегда оставаться на связи.

Общение — это жизнь, а для пожилого человека возможность быть на связи с детьми и внуками бесценна. Чтобы его упростить, важно правильно настроить устройства. Для смартфонов существуют специальные лаунчеры, которые заменяют стандартный интерфейс на экран с увеличенными кнопками и текстом. Идеальным устройством для общения по видеосвязи может стать умный дисплей. Бабушка может просто сказать, кому позвонить. Камера двигается за лицом, не надо лишний раз что-то настраивать, — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что предпочтительно выбрать один мессенджер и обучить пожилого человека пользоваться им. По словам депутата, это поможет избежать путаницы и упростит процесс общения.

Быт — это та область, где технологии творят настоящие чудеса, даря пожилым людям независимость и комфорт. Робот-пылесос — одно из лучших изобретений человечества. Мы подарили его бабушке, и теперь уборка больше не ее проблема. Одна кнопка — сложно запутаться, а пользы масса. Другой незаменимый помощник на кухне — электрическая открывалка для банок. Это простой, но меняющий жизнь гаджет для тех, у кого ослабла хватка, — добавил Иванов.

Он отметил, что аэрогриль станет отличным подарком для тех, кто любит готовить. По словам депутата, эта кухонная техника позволяет готовить здоровую пищу без масла. Также Иванов упомянул, что такие мелочи, как ключ-тюнер или крючок для пуговиц, существенно облегчают повседневные задачи для людей с дрожащими руками или артритом.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что российские пенсионеры теперь могут подтверждать свой статус через QR-код. По его словам, нововведение направлено на упрощение жизни пожилых граждан.

пенсионеры
пожилые
технологии
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как установить шлагбаум в коттеджном поселке и СНТ
Личная жизнь, мнение об СВО, здоровье: как живет Филипп Янковский
Депутат рассказал, какие технологии могут облегчить быт пожилых людей
Трамп решил отыграться на европейской стране, если пролетит с «нобелевкой»
ВС РФ расширяют зону контроля под Харьковом
Названо идеальное место для отдыха в Подмосковье на ноябрьские праздники
Назван топ-3 самых популярных блюд в поездах «Аврора»
Россиянам объяснили, как узнать размер будущей пенсии
Назван источник, который может использовать налоговая для списания долга
Зоопсихолог рассказала, как подружить двух взрослых кошек
Российский флаг взвился над важнейшим городом Харьковской области
«Идея глупая»: в США оценили намерения властей поставить Украине Tomahawk
Россиянам раскрыли важный нюанс замены ванны на душевую кабину
Стало известно о первом применении гибридного снаряда в Днепре
В России введут изменения в процедуру оплаты услуг ЖКХ
Аборт, абьюз родителей, слова об СВО: где сейчас Юлия Меньшова
Трамп раскрыл, куда уходит проданное НАТО американское оружие
Приметы 10 октября: Савватий Пчельник — едим мед и печем пряники
Ким Чен Ын обратился к российским артистам
Загнутся без еды и снарядов: ВС РФ разносят логистику ВСУ от Сум до Полтавы
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.