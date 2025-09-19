Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 16:03

Зеленский предупредил украинцев о трудных решениях

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «трудных решениях» в случае ухудшения ситуации на линии боевого соприкосновения, сообщил обозреватель ТАСС Андрей Низамутдинов. По словам депутата Верховной рады Георгия Мазурашу, на будущий год для продолжения боевых действий потребуется около $120 млрд (более 10 трлн рублей), половина из которых пока не обеспечена.

Низамутдинов сослался на слова депутата Рады от «Слуги народа» Георгия Мазурашу, который хотел передать президенту Украины Владимиру Зеленскому пожелания избирателей. Те, в частности, требовали, чтобы «на Украине прекратилось отношение к гражданам и в армии, и в тылу как к рабам». Но передать пожелания парламентарий не смог, поскольку до него «не дошла очередь». Тем не менее, Мазурашу смог определить настрой главы государства относительно боевых действий.

Владимир Александрович дал понять, что он, как и другие забронированные, решительно настроен воевать до последнего. Но, конечно, чужими руками, — заявил Мазурашу.

Ранее украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2026 год с рекордными расходами на оборону. По ее словам, на сектор безопасности планируется направить 2,8 трлн гривен (около 5,64 трлн рублей), что составляет 27,2% ВВП и превышает показатели 2025 года примерно на 16%. Эта сумма — вся доходная часть бюджета, отметила она.

Владимир Зеленский
украина
Киев
СВО
