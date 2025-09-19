Ключ к освобождению ДНР. ВС РФ взяли Купянск в огненные клещи: что дальше

Купянск, который называют третьей столицей Украины, находится в огневом окружении ВС РФ. Его обхватили с севера и с северо-запада. Идет продвижение российских подразделений вглубь города. Военкоры и аналитики констатируют резкое «проседание» украинской обороны. Почему для Вооруженных сил РФ так важен этот населенный пункт, в чем его стратегическое значение и когда Купянск будет окончательно взят под контроль — читайте в материале NEWS.ru.

Что на сегодня известно о продвижении войск РФ на данном направлении

Неофициально Купянск часто называют третьей столицей Украины. В ходе Великой Отечественной войны правительство Украинской ССР эвакуировалось из Киева в Харьков, а затем — сюда.

«Российские войска закрепились на северо-западе города и заходят малыми группами в центр. Также ВС РФ пытаются охватить с флангов многоэтажную застройку Купянска. Идут тяжелые бои», — пишет Telegram-канал Military analytics.

По данным украинского OSINT-проекта Deep State, с 11 сентября ВС России сумели продвинуться на 1,5 километра вглубь к центру города и занять там не менее 2,5 кв. км. «Это очень много, учитывая плотность боев», — фиксирует канал.

Минобороны РФ это информацию не комментировало.

Почему Купянск так важен для РФ: в чем его стратегическое значение

Город входит в основную логистическо-транспортную агломерацию на территории юго-востока Харьковской области, объяснил военный эксперт Геннадий Алехин. Туда входят, кроме Купянска, Изюм, Балаклея, Лозовая.

«Это районы Харьковской области, откуда идет на 90% основной транспортный логистический маршрут переброски противником резервов, дополнительных сил и средств в сторону основной боевой линии, которую противник удерживает на территории Донецкой Народной Республики — Краматорск, Славянск, Константиновка. Это ключ для освобождения ДНР», — рассказал собеседник NEWS.ru.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

То, что Купянск, кроме того, также является важнейшим пунктом при движении в сторону Харькова, с востока на запад, и южнее, в сторону ДНР, подтвердил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Это очень важное направление, без которого Украине будет сложно организовать оборону Харькова. Действительно Купянск сам по себе — важный транспортный и логистический узел, через него шло снабжение украинской группировки на северо-западе. Его освобождение сразу разрушит целый ряд логистических цепочек», — отметил аналитик в разговоре с NEWS.ru.

Когда город будет окончательно взят под контроль

По мнению Кнутова, полное взятие под контроль Купянска займет около месяца. Он напомнил, что значительные силы ВСУ были сняты с целого ряда участков и переброшены для защиты Покровска. Таким образом, в обороне Купянска возникли бреши. Этими брешами ВС России воспользовались, появилась перспектива взятия под контроль сразу нескольких крупных населенных пунктов, пояснил собеседник.

«Многое будет зависеть от того, как мы будем действовать. Если мы сейчас проведем достаточно решительный штурм, будем широко использовать нашу авиацию, наши ФАБы с управляемыми модулями планирования и коррекции, которые будут ровнять с землей высотные здания, используемые как опорные пункты и другие опорные точки, то моральный дух украинской армии очень сильно упадет. Я думаю, — отметил аналитик, — что до месяца такая операция может занять в силу того, что гарнизон там не маленький. Но если будет решительный штурм, этот срок может сократится и до двух-трех недель».

Сейчас не следует забегать вперед и делать какие-то преждевременные выводы, считает, в свою очередь, Алехин. Фактически начался решающий период битвы за Купянск, именно наших наступательных действий по освобождению города, добавил он.

«Я не сомневаюсь в том, что он будет освобожден, это вопрос ближайшего времени. Но указать конкретную дату — сегодня, завтра, через месяц — я бы не стал. Но, судя по тому, как динамика там развивается, в обозримом ближайшем будущем это произойдет», — подчеркнул эксперт.

