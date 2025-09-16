Празднование Дня города в Москве
Описаны преимущества авиабомбы ФАБ-500

Аналитик Коротченко: преимущество ФАБ-500 заключается в дальности ее действия

Авиабомбы ФАБ-500 Авиабомбы ФАБ-500 Фото: РИА Новости

Современная ФАБ-500 — это обычная 500-килограммовая бомба, к которой приделан модуль планирования и коррекции (УМПК), рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Этот модуль позволяет осуществлять сброс, не входя непосредственно в зону поражения объекта.

Раньше, чтобы сбросить 500-килограммовую бомбу, нужно было находиться точно над объектом или вблизи него, то есть в зоне действия ПВО противника. Плюс попадание в цель не всегда было гарантировано, так как это свободно падающая бомба, — отметил Коротченко.

Благодаря модулю планирования и коррекции сброс идет за десятки километров от цели, добавил собеседник. Наведение же осуществляется посредством спутниковой навигации, объяснил Коротченко.

Наведение ФАБ-500 происходит по спутниковой навигации с учетом введенных координат. Бомба корректирует свой полет, что обеспечивает высокоточное поражение цели, — сказал аналитик.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, почему Россию стали считать на Западе «империей дронов». По его мнению, это произошло благодаря целому ряду факторов — в первую очередь, из-за щедрого финансирования проектов по развитию беспилотных технологий со стороны государства.

