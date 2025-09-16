Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 17:58

Военный обозреватель объяснил, как РФ завоевала титул «империи дронов»

Баранец: РФ стала «империей дронов» благодаря щедрому финансированию технологий

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Россию стали считать «империей дронов» на Западе благодаря целому ряду факторов, рассказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В первую очередь это связано с щедрым финансированием проектов по развитию беспилотных технологий со стороны государства, считает эксперт.

Только в рамках российской оборонки государство выделило огромные деньги на развитие этих проектов. Это было сделано в промышленных объемах. Также мы достаточно серьезно отнеслись к иранскому прогрессу, — отметил Баранец.

Еще одним важнейшим фактором успеха России в производстве дронов специалист называет серьезную работу так называемого народного ВПК.

Знаменитые лауреаты Госпремий диву давались, когда ребята из Сибири в каком-то сарае изобретали беспилотник, которому не было равных. Кроме того, когда-то забытые и недооцененные дроны на оптоволокне сейчас стали активнейшим образом использовать, — напомнил собеседник.

Ранее американская газета The New York Times отметила, что Россия совершила мощный рывок в создании собственной индустрии беспилотников, превратившись в настоящую империю по их производству. Обозреватели подчеркнули, что за несколько лет Москва не только догнала Киев, но и начала стремительно наращивать объемы выпуска БПЛА.

