WP: Запад предложил Украине миллиарды вместо членства в НАТО WP: Запад намерен инвестировать миллиарды в ВПК Украины вместо членства в НАТО

Западные страны разрабатывают альтернативную стратегию поддержки Украины, предполагающую многомиллиардные инвестиции в развитие ее военно-промышленного комплекса вместо предоставления членства в НАТО, сообщает The Washington Post. План включает масштабные вложения европейских правительств и создание совместных предприятий для модернизации украинского ВПК.

Украина уже получит $1,5 млрд от группы стран (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Швеция) на производство артиллерии, дронов, ракет и противотанковых систем. Германия также заключила аналогичное соглашение с Киевом, хотя детали сделки пока не раскрываются, отмечает издание.

Стратегия направлена на утроение объемов производства вооружений на Украине и снижение ее зависимости от западных поставок. По данным источника, в перспективе украинские разработки, такие как квадрокоптеры, способные преодолевать РЭБ и поражать бронированные цели, могут быть интегрированы в арсеналы армий США и Европы.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, отправляя солдат ВСУ на убой, пытается доказать Западу целевое расходование финансовой помощи. По его словам, западные страны выдают деньги, после чего на Украине объявляется новая волна мобилизации.