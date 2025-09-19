«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 18:02

Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре

Синоптик Семенов: наступающий октябрь в России не будет дождливым

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Октябрь в России, скорее всего, не будет дождливым, предположил в беседе с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его прогнозам, интенсивных осадков не ожидается практически нигде, а в некоторых регионах они и вовсе будут в дефиците. Также он отметил, что такая погода снизит риск образования гололедицы в утренние часы.

Вероятно, октябрь не будет сильно дождливым месяцем. В большинстве регионов пока не прогнозируются интенсивные осадки, в некоторых даже будет наблюдаться их дефицит. Сильной сырости и неприятной промозглости не ожидается. Это снизит риск гололеда в утренние часы, — пояснил Семенов.

Тем не менее он отметил, что октябрь с большой долей вероятности окажется очень ветреным, что усилит ощущение холода даже в дневное время.

Ранее стало известно, что столица Дагестана Махачкала оказалась затоплена из-за сильных ливней. Видео с природным происшествием опубликовали в местных соцсетях. Судя по кадрам, водителям приходится форсировать потоки воды на дорогах. На видео также попали сотрудники коммунальных служб, которые очищают ливневые стоки от мусора. Мусор также плавает по воде.

погода
прогнозы
октябрь
осень
дожди
Максим Ширяев
М. Ширяев
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.