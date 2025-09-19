Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре Синоптик Семенов: наступающий октябрь в России не будет дождливым

Октябрь в России, скорее всего, не будет дождливым, предположил в беседе с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его прогнозам, интенсивных осадков не ожидается практически нигде, а в некоторых регионах они и вовсе будут в дефиците. Также он отметил, что такая погода снизит риск образования гололедицы в утренние часы.

Вероятно, октябрь не будет сильно дождливым месяцем. В большинстве регионов пока не прогнозируются интенсивные осадки, в некоторых даже будет наблюдаться их дефицит. Сильной сырости и неприятной промозглости не ожидается. Это снизит риск гололеда в утренние часы, — пояснил Семенов.

Тем не менее он отметил, что октябрь с большой долей вероятности окажется очень ветреным, что усилит ощущение холода даже в дневное время.

