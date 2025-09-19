«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 16:02

Запад не знает, как реагировать на инцидент с дронами в Польше

CNN: западная разведка не смогла определить причину инцидента с БПЛА в Польше

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разведслужбы НАТО и западных стран не смогли установить причины инцидента с дронами в Польше и не обладают достаточной информацией для того, чтобы понять, для каких целей БПЛА вторглись в польское воздушное пространство, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных представителей западной разведки. По его данным, у них «просто нет достаточных разведданных» для объективной оценки ситуации.

В отсутствие четких разведданных из России одна из самых сложных целей для разведывательного сообщества — вынести решение по этому делу с высокой степенью уверенности. Это ставит НАТО в неудобное положение, когда приходится решать, как реагировать на беспрецедентный инцидент, — говорится в материале.

Телеканал отмечает, что среди стран — членов Североатлантического альянса отсутствует единое мнение по этому вопросу. При этом разведывательные источники склоняются к версии о том, что беспилотники случайно оказались в небе над Польшей.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения стран Европы о якобы нарушении российскими беспилотниками их воздушного пространства являются голословными. По ее словам, Россию объявляют виноватой сразу после случившегося, не проводя расследования и не предоставляя доказательств.

