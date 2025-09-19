Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде МОК: россияне не примут участия в командных турнирах Олимпиады 2026 года

Российские спортсмены не будут допущены к участию в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. Команды, состоящие из спортсменов с российскими или белорусскими паспортами, не будут рассматриваться для участия в турнирах.

Команды спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, рассматриваться [для участия в соревнованиях] не будут, — говорится в сообщении.

До этого Международный олимпийский комитет заявлял, что будет придерживаться прежнего подхода к участию нейтральных атлетов в Играх-2026. На сайте организации говорится, что исполком будет использовать опыт 2024 года в Париже. В организации отметили, что спортсмены могут соревноваться на зимних Играх 2026 года на старых условиях, когда пройдут квалификацию через соответствующие системы.

