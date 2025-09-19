«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 18:02

Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде

МОК: россияне не примут участия в командных турнирах Олимпиады 2026 года

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Российские спортсмены не будут допущены к участию в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. Команды, состоящие из спортсменов с российскими или белорусскими паспортами, не будут рассматриваться для участия в турнирах.

Команды спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, рассматриваться [для участия в соревнованиях] не будут, — говорится в сообщении.

До этого Международный олимпийский комитет заявлял, что будет придерживаться прежнего подхода к участию нейтральных атлетов в Играх-2026. На сайте организации говорится, что исполком будет использовать опыт 2024 года в Париже. В организации отметили, что спортсмены могут соревноваться на зимних Играх 2026 года на старых условиях, когда пройдут квалификацию через соответствующие системы.

Ранее в МОК объяснили, почему израильских спортсменов не отстраняют от соревнований по примеру российских. По данным организации, Национальный олимпийский комитет Израиля соблюдает Олимпийскую хартию.

спорт
МОК
Олимпиада
допуск
россияне
