Названо место начала операции НАТО «Восточный часовой»

Миссия НАТО «Восточный часовой» (Eastern Sentry) начнется на юго-восточном фланге Альянса, пишет Reuters со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба. Как сообщает издание, это произойдет на территории Польши и Румынии.

Глава государства также затронул тему беспилотников. По его словам, Финляндия готова отразить атаку, если дроны окажутся в ее воздушном пространстве.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что на территории страны прорабатывают план по усилению восточного фланга НАТО в рамках операции «Восточный страж» (Eastern Sentry). По его словам, страна принимает активное участие в этой процессе.

До этого генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что российские ракеты представляют угрозу не только для восточного, но и для западного фланга Альянса. Он отметил, что Лондон или Мадрид окажутся под ударом всего лишь на несколько минут позже, чем столицы Прибалтики Таллин или Вильнюс. По словам Рютте, новейшие ракеты способны развивать скорость, которая в пять раз превышает скорость звука.