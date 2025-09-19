Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 12:55

В Германии раскрыли планы НАТО на восточную границу Альянса

Депутат бундестага Реттген: НАТО создаст «стену дронов» на восточной границе

Норберт Реттген Норберт Реттген Фото: Andreas Gora/Global Look Press

НАТО планирует развернуть масштабную систему противодействия беспилотникам на своих восточных рубежах, сообщил депутат бундестага Норберт Реттген в эфире телеканала ZDF. Данный проект, известный как «стена дронов», призван усилить обороноспособность восточного фланга Блока.

Парламентарий отметил, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал решающую роль дронов в современной войне. Реттген подчеркнул, что Альянсу необходимы самые разные типы беспилотников — разведывательные, ударные, оборонительные и дроны-ловушки.

Мы нуждаемся в защите беспилотников на восточном фланге НАТО, причем на всей восточной границе НАТО. И да — эта стена будет, — сказал Реттген.

При этом политик четко высказался против идеи сбивать российские дроны в воздушном пространстве Украины силами НАТО. По его мнению, Альянс должен оказывать помощь Киеву, но избегать прямого участия в боевых действиях, чтобы не переходить красные линии.

Проект «стена дронов» является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии. Он предполагает создание многослойной системы мониторинга и автоматизированной защиты вдоль границы с Россией. В настоящее время проект находится на стадии активной разработки и тестирования различных прототипов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения стран Европы о якобы нарушении российскими беспилотниками их воздушного пространства являются голословными. Она подчеркнула, что Россию объявляют виноватой сразу же после случившегося, не проводя расследования и не предоставляя доказательств.

НАТО
Германия
беспилотники
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.