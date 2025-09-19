В Германии раскрыли планы НАТО на восточную границу Альянса Депутат бундестага Реттген: НАТО создаст «стену дронов» на восточной границе

НАТО планирует развернуть масштабную систему противодействия беспилотникам на своих восточных рубежах, сообщил депутат бундестага Норберт Реттген в эфире телеканала ZDF. Данный проект, известный как «стена дронов», призван усилить обороноспособность восточного фланга Блока.

Парламентарий отметил, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал решающую роль дронов в современной войне. Реттген подчеркнул, что Альянсу необходимы самые разные типы беспилотников — разведывательные, ударные, оборонительные и дроны-ловушки.

Мы нуждаемся в защите беспилотников на восточном фланге НАТО, причем на всей восточной границе НАТО. И да — эта стена будет, — сказал Реттген.

При этом политик четко высказался против идеи сбивать российские дроны в воздушном пространстве Украины силами НАТО. По его мнению, Альянс должен оказывать помощь Киеву, но избегать прямого участия в боевых действиях, чтобы не переходить красные линии.

Проект «стена дронов» является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии. Он предполагает создание многослойной системы мониторинга и автоматизированной защиты вдоль границы с Россией. В настоящее время проект находится на стадии активной разработки и тестирования различных прототипов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения стран Европы о якобы нарушении российскими беспилотниками их воздушного пространства являются голословными. Она подчеркнула, что Россию объявляют виноватой сразу же после случившегося, не проводя расследования и не предоставляя доказательств.