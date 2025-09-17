Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 13:54

Не хумус и не паштет: сытный ужин из Румынии, о котором вы не знали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фасоле батута — простое и сытное блюдо румынской кухни, которое идеально подходит для ужина или постного дня. Нежное пюре из белой фасоли с ароматом жареного лука традиционно намазывают на хлеб и подают с сосисками или солеными огурцами.

Для приготовления понадобятся 300 г белой фасоли, 2 крупные луковицы, 100 мл растительного масла, соль и молотый черный перец по вкусу. Фасоль заранее замочите на 6–8 часов, затем отварите до мягкости в подсоленной воде, не сливая бульон полностью. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте в масле до золотистого цвета. Фасоль с небольшим количеством бульона пюрируйте блендером, добавив половину готового лука вместе с маслом. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной кремовой текстуры. Готовое пюре переложите в тарелку, сверху выложите оставшийся жареный лук. Подавайте фасоле батута теплым с черным хлебом, маринованными огурцами или колбасками. Это блюдо получается питательным, ароматным и очень экономичным.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
Румыния
рецепты
фасоль
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
