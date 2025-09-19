Празднование Дня города в Москве

19 сентября 2025 в 18:00

Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!

Осенние овощи для похудения — патиссоны Осенние овощи для похудения — патиссоны Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осень дарит нам идеальные овощи для похудения, и патиссон — один из них! Этот солнечный продукт содержит всего 19 ккал на 100 граммов, что делает его прекрасным выбором для тех, кто следит за фигурой. Патиссоны богаты калием, выводящим лишнюю соль, витамином Е для молодости кожи и клетчаткой, которая надолго сохраняет сытость и улучшает пищеварение.

Попробуйте простой рецепт тушеных патиссонов:

  1. Нарежьте молодые патиссоны кубиками.

  2. Обжарьте лук и морковь, добавьте патиссоны.

  3. Тушите под крышкой 15 минут с помидорами и чесноком.

Это блюдо содержит около 36–44 ккал и идеально как гарнир или легкий ужин. Осенние овощи для похудения могут быть вкусными и разнообразят ваш рацион!

Ранее мы рассказали, как перестать есть сладкое навсегда.

овощи
осень
рецепты
похудение
калорийность
калории
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
