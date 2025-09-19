«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 16:15

Путин прибыл в один из российских городов

Путин прибыл с рабочей поездкой в Пермь

Президент РФ Владимир Путин в День оружейника прибыл в Пермь, сообщила пресс-служба Кремля. Там глава государства посетит «Мотовилихинские заводы» — старейшее из действующих в стране предприятий Западного Урала.

Ранее президент России заявил, что стране удается полностью удовлетворять потребности армии в боевой авиации. Он также отметил, что отечественная техника пользуется спросом за рубежом.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия добилась заметных результатов в сфере отечественного двигателестроения, однако до сих пор остаются нерешенные задачи, связанные с развитием местной авиации. Он добавил, что нужно было давно заняться этим вопросом.

Наряду с этим, президент РФ заявил, что сохранение макроэкономической стабильности является одним из безусловных приоритетов государства. По его словам, от устойчивости финансовой системы напрямую зависят исполнение социальных обязательств перед гражданами, укрепление обороноспособности страны и поддержка военнослужащих и их семей.

Россия
Владимир Путин
Пермь
поездки
