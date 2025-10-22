Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:58

В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов

Генштаб ВС России: резервистов будут направлять на сборы на основе указа Путина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Резервистов будут направлять на сборы на основе указа президента России Владимира Путина, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Они будут проходить огневую, инженерную и медицинскую подготовку, пояснил военный, видео с брифинга распространила пресс-служба Минобороны РФ.

Направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа президента Российской Федерации, — сказал Цимлянский.

Ранее вице-адмирал рассказывал, что резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции. По его словам, их также не пошлют за пределы России, однако они могут защищать критически важные объекты в стране.

До этого правительство России разрешило привлекать резервистов к выполнению задач при использовании вооруженных сил за пределами страны. Соответствующие поправки планируется внести в федеральное законодательство.

