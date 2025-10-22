Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов Цимлянский: резервисты в ходе сборов сохранят за собой рабочие места

Резервисты, которых задействовали в защите объектов жизнеобеспечения, сохранят за собой рабочие места, заявил в рамках брифинга замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский. По его словам, которые передает пресс-служба Минобороны РФ, такие граждане также будут получать средний заработок.

На время участия резервистов в мероприятиях за ними сохраняются рабочие места, а работодатели продолжают выплачивать средний заработок, — уточнил вице-адмирал.

Минобороны в свою очередь компенсирует затраченные работодателем деньги после завершения военных сборов. Во время подготовки резервисты в обязательном порядке будут проходить обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовкам под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт, резюмировал Цимлянский.

Ранее сообщалось, что резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции. Их также не пошлют за пределы России, однако они могут защищать критически важные объекты на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта.