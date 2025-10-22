Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:57

Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов

Цимлянский: резервисты в ходе сборов сохранят за собой рабочие места

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Резервисты, которых задействовали в защите объектов жизнеобеспечения, сохранят за собой рабочие места, заявил в рамках брифинга замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский. По его словам, которые передает пресс-служба Минобороны РФ, такие граждане также будут получать средний заработок.

На время участия резервистов в мероприятиях за ними сохраняются рабочие места, а работодатели продолжают выплачивать средний заработок, — уточнил вице-адмирал.

Минобороны в свою очередь компенсирует затраченные работодателем деньги после завершения военных сборов. Во время подготовки резервисты в обязательном порядке будут проходить обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовкам под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт, резюмировал Цимлянский.

Ранее сообщалось, что резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции. Их также не пошлют за пределы России, однако они могут защищать критически важные объекты на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта.

Генштаб ВС РФ
резервисты
военнослужащие
рабочие места
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РКН объяснили, зачем «тормозятся» Telegram и WhatsApp
Ученые зафиксировали мощный взрыв на Солнце
Стало известно, получает ли Пугачева пенсию за границей
В ГД объяснили готовность Словакии поддержать новые санкции против России
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли похожий на гранату предмет
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.