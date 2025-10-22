Что такое НДФЛ простыми словами?

НДФЛ — это налог на доходы физических лиц. Простыми словами, процент от вашего заработка, который вы обязаны отдать государству. Когда вы получаете зарплату, прибыль от продажи машины или квартиры, вознаграждение по вкладу, государство забирает с этого поступления небольшой размер платежа. Основная его величина в России составляет 13%. Именно эту сумму чаще всего удерживает бухгалтерия компании с вашей официальной заработной платы, прежде чем выдать деньги на руки.

Кто является плательщиком налога?

Плательщиком НДФЛ является практически каждый человек, который имеет доход. Это могут быть наемные сотрудники, работающие официально, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, в том числе люди, получающие прибыль от сдачи недвижимости внаем или от продажи имущества. Даже владельцы депозитов, по которым начисляются проценты сверх определенной суммы, являются плательщиками этого налога. Наиболее распространенный пример — заработная плата. Помимо нее, налогом облагаются поступления от продажи имущества, которое находилось в собственности меньше минимального срока владения, например квартиры или автомобиля. Облагаются налогом и поступления от сдачи жилья в аренду, вознаграждения по гражданско-правовым договорам и большие проценты по банковским вкладам. Следует отметить, что некоторые поступления освобождены от уплаты НДФЛ, к примеру, государственные пенсии, алименты или доход от продажи недвижимости, которой вы владели долгий период.

Что такое налоговый вычет?

Одной из ключевых особенностей НДФЛ является система вычетов. Самые популярные виды: имущественный вычет при покупке жилья, социальный при оплате лечения или обучения и стандартный на детей. Например, оплачивая дорогостоящее лечение, вы можете обратиться в налоговую инспекцию и вернуть 13% от суммы, потраченной на медицинские услуги, но в пределах того размера, который вы оплатили за год.

Таким образом, НДФЛ — это основной прямой налог, взимаемый с доходов физических лиц. Его ставка для большинства резидентов составляет 13%. Работодатели обычно берут на себя обязанность по его расчету и уплате, выступая налоговым агентом. При этом система налоговых вычетов позволяет гражданам в определенных законом ситуациях вернуть часть уплаченных средств, снижая тем самым свою налоговую нагрузку.

