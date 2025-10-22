Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:56

Что такое НДФЛ простыми словами?

Что такое НДФЛ простыми словами? Что такое НДФЛ простыми словами? Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

НДФЛ — это налог на доходы физических лиц. Простыми словами, процент от вашего заработка, который вы обязаны отдать государству. Когда вы получаете зарплату, прибыль от продажи машины или квартиры, вознаграждение по вкладу, государство забирает с этого поступления небольшой размер платежа. Основная его величина в России составляет 13%. Именно эту сумму чаще всего удерживает бухгалтерия компании с вашей официальной заработной платы, прежде чем выдать деньги на руки.

Кто является плательщиком налога?

Плательщиком НДФЛ является практически каждый человек, который имеет доход. Это могут быть наемные сотрудники, работающие официально, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, в том числе люди, получающие прибыль от сдачи недвижимости внаем или от продажи имущества. Даже владельцы депозитов, по которым начисляются проценты сверх определенной суммы, являются плательщиками этого налога. Наиболее распространенный пример — заработная плата. Помимо нее, налогом облагаются поступления от продажи имущества, которое находилось в собственности меньше минимального срока владения, например квартиры или автомобиля. Облагаются налогом и поступления от сдачи жилья в аренду, вознаграждения по гражданско-правовым договорам и большие проценты по банковским вкладам. Следует отметить, что некоторые поступления освобождены от уплаты НДФЛ, к примеру, государственные пенсии, алименты или доход от продажи недвижимости, которой вы владели долгий период.

Что такое налоговый вычет?

Одной из ключевых особенностей НДФЛ является система вычетов. Самые популярные виды: имущественный вычет при покупке жилья, социальный при оплате лечения или обучения и стандартный на детей. Например, оплачивая дорогостоящее лечение, вы можете обратиться в налоговую инспекцию и вернуть 13% от суммы, потраченной на медицинские услуги, но в пределах того размера, который вы оплатили за год.

Таким образом, НДФЛ — это основной прямой налог, взимаемый с доходов физических лиц. Его ставка для большинства резидентов составляет 13%. Работодатели обычно берут на себя обязанность по его расчету и уплате, выступая налоговым агентом. При этом система налоговых вычетов позволяет гражданам в определенных законом ситуациях вернуть часть уплаченных средств, снижая тем самым свою налоговую нагрузку.

Ранее мы писали о том, как почистить серебро в домашних условиях: проверенные способы

НДФЛ
что такое
налог
оплата
советы
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
На границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.