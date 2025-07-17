Как закрыть самозанятость через «Мой налог»: подробная инструкция

Режим налогообложения для самозанятых удобен и гибок, но если вы больше не планируете вести деятельность, его необходимо официально закрыть. Сделать это можно всего за пару минут — через мобильный сервис «Мой налог». Ниже — пошаговая инструкция по закрытию самозанятости.

Что нужно подготовить для закрытия самозанятости через «Мой налог»

Установленная мобильная версия «Моего налога». Доступно для скачивания на iOS и Android. Возможность попасть в личный кабинет. Немного свободного времени.

Как закрыть самозанятость через «Мой налог»: инструкция

Запустите приложение. При необходимости авторизуйтесь. В нижнем правом углу кликните на значок с изображением трех точек. В новом окошке найдите кнопку «Профиль». Нажмите на нее. Пролистайте открывшееся окошко до самого низа. Найдите и нажмите кнопку «Снять с учета НПД». Подтвердите намерение закрыть статус. Система предложит подтвердить ваш выбор. При необходимости укажите причину прекращения деятельности. Например: «Больше не оказываю услуги», «Планирую перейти на другой налоговый режим» и т. п. Дождитесь уведомления от ФНС. Его можно будет найти в самом приложении, в личном кабинете на «Госуслугах» или на электронной почте, если информация о ней есть в профиле.

Важные моменты

Если вы получали доход в том месяце, когда подали заявление о прекращении самозанятости, налог за этот период все равно нужно будет уплатить. Даже если вы снялись с учета до конца месяца. В соответствии с действующими законами нет ограничений на количество переходов между статусами. Вы можете многократно закрывать и открывать самозанятость, в зависимости от обстоятельств и ваших потребностей.

Закрытие самозанятости через приложение «Мой налог» — комфортный способ прекратить использование режима НПД. Процедура не требует похода в ФНС и занимает всего несколько минут.