Как закрыть самозанятость через «Мой налог»: подробная инструкция

Режим налогообложения для самозанятых удобен и гибок, но если вы больше не планируете вести деятельность, его необходимо официально закрыть. Сделать это можно всего за пару минут — через мобильный сервис «Мой налог». Ниже — пошаговая инструкция по закрытию самозанятости.
Что нужно подготовить для закрытия самозанятости через «Мой налог»
Установленная мобильная версия «Моего налога». Доступно для скачивания на iOS и Android.
Возможность попасть в личный кабинет.
Немного свободного времени.
Как закрыть самозанятость через «Мой налог»: инструкция
Запустите приложение. При необходимости авторизуйтесь.
В нижнем правом углу кликните на значок с изображением трех точек. В новом окошке найдите кнопку «Профиль». Нажмите на нее.
Пролистайте открывшееся окошко до самого низа.
Найдите и нажмите кнопку «Снять с учета НПД».
Подтвердите намерение закрыть статус.
Система предложит подтвердить ваш выбор. При необходимости укажите причину прекращения деятельности. Например: «Больше не оказываю услуги», «Планирую перейти на другой налоговый режим» и т. п.
Дождитесь уведомления от ФНС. Его можно будет найти в самом приложении, в личном кабинете на «Госуслугах» или на электронной почте, если информация о ней есть в профиле.
Важные моменты
Если вы получали доход в том месяце, когда подали заявление о прекращении самозанятости, налог за этот период все равно нужно будет уплатить. Даже если вы снялись с учета до конца месяца.
В соответствии с действующими законами нет ограничений на количество переходов между статусами. Вы можете многократно закрывать и открывать самозанятость, в зависимости от обстоятельств и ваших потребностей.
Закрытие самозанятости через приложение «Мой налог» — комфортный способ прекратить использование режима НПД. Процедура не требует похода в ФНС и занимает всего несколько минут.