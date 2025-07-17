Как закрыть самозанятость через «Госуслуги»: подробная инструкция

Если вы решили прекратить деятельность в роли самозанятого, важно официально отказаться от налога на профессиональный доход. Сделать это можно онлайн, без визита в ФНС. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как закрыть самозанятость через портал «Госуслуги».
Что нужно для подачи заявления на закрытие самозанятости через «Госуслуги»
Подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».
Возможность войти в личный кабинет.
Несколько минут свободного времени.
Кстати, закрыть самозанятость через портал «Госуслуги» можно когда угодно — не обязательно пребывать в этом статусе какой-то определенный период времени.
Как закрыть самозанятость через «Госуслуги»: инструкция
Войдите в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Воспользуйтесь строкой поиска или подсказкой робота-помощника, отправив запрос, например «Закрытие самозанятости».
Заполните всплывшее в окошке заявление. Укажите причину отказа от НПД. Например: «Прекращаю деятельность», «Планирую перейти на другой налоговый режим», «Временно не веду деятельность». Проверьте данные. Далее портал самостоятельно отправит заявление в ФНС.
Дождитесь подтверждения закрытия самозанятости от налоговой. Уведомление о снятии с учета придет в личный кабинет на «Госуслугах». Также сообщение может поступить по электронной почте, если она указана в профиле. С этого момента вы больше не считаетесь плательщиком НПД.
Важные моменты
Если вы получали доход в том месяце, когда подали заявление о прекращении самозанятости, налог за этот период все равно нужно будет уплатить. Даже если вы снялись с учета до конца месяца.
В будущем вы можете в любое время повторно зарегистрироваться как самозанятый. Ограничений на количество переходов в этот статус и обратно законом не предусмотрено. Вы вправе закрыть и вновь открыть самозанятость столько раз, сколько потребуется.