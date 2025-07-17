Как закрыть самозанятость через «Госуслуги»: подробная инструкция

Если вы решили прекратить деятельность в роли самозанятого, важно официально отказаться от налога на профессиональный доход. Сделать это можно онлайн, без визита в ФНС. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как закрыть самозанятость через портал «Госуслуги».

Что нужно для подачи заявления на закрытие самозанятости через «Госуслуги»

Подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Возможность войти в личный кабинет. Несколько минут свободного времени.

Кстати, закрыть самозанятость через портал «Госуслуги» можно когда угодно — не обязательно пребывать в этом статусе какой-то определенный период времени.

Как закрыть самозанятость через «Госуслуги»: инструкция

Войдите в личный кабинет на портале «Госуслуги». Воспользуйтесь строкой поиска или подсказкой робота-помощника, отправив запрос, например «Закрытие самозанятости». Заполните всплывшее в окошке заявление. Укажите причину отказа от НПД. Например: «Прекращаю деятельность», «Планирую перейти на другой налоговый режим», «Временно не веду деятельность». Проверьте данные. Далее портал самостоятельно отправит заявление в ФНС. Дождитесь подтверждения закрытия самозанятости от налоговой. Уведомление о снятии с учета придет в личный кабинет на «Госуслугах». Также сообщение может поступить по электронной почте, если она указана в профиле. С этого момента вы больше не считаетесь плательщиком НПД.

Важные моменты