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17 июля 2025 в 15:00

Как закрыть самозанятость через «Госуслуги»: подробная инструкция

Как закрыть самозанятость через «Госуслуги» Как закрыть самозанятость через «Госуслуги» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если вы решили прекратить деятельность в роли самозанятого, важно официально отказаться от налога на профессиональный доход. Сделать это можно онлайн, без визита в ФНС. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как закрыть самозанятость через портал «Госуслуги».

Что нужно для подачи заявления на закрытие самозанятости через «Госуслуги»

  1. Подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».

  2. Возможность войти в личный кабинет.

  3. Несколько минут свободного времени.

Кстати, закрыть самозанятость через портал «Госуслуги» можно когда угодно — не обязательно пребывать в этом статусе какой-то определенный период времени.

Как закрыть самозанятость через «Госуслуги»: инструкция

  1. Войдите в личный кабинет на портале «Госуслуги».

  2. Воспользуйтесь строкой поиска или подсказкой робота-помощника, отправив запрос, например «Закрытие самозанятости».

  3. Заполните всплывшее в окошке заявление. Укажите причину отказа от НПД. Например: «Прекращаю деятельность», «Планирую перейти на другой налоговый режим», «Временно не веду деятельность». Проверьте данные. Далее портал самостоятельно отправит заявление в ФНС.

  4. Дождитесь подтверждения закрытия самозанятости от налоговой. Уведомление о снятии с учета придет в личный кабинет на «Госуслугах». Также сообщение может поступить по электронной почте, если она указана в профиле. С этого момента вы больше не считаетесь плательщиком НПД.

Важные моменты

  1. Если вы получали доход в том месяце, когда подали заявление о прекращении самозанятости, налог за этот период все равно нужно будет уплатить. Даже если вы снялись с учета до конца месяца.

  2. В будущем вы можете в любое время повторно зарегистрироваться как самозанятый. Ограничений на количество переходов в этот статус и обратно законом не предусмотрено. Вы вправе закрыть и вновь открыть самозанятость столько раз, сколько потребуется.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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