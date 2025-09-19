«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 15:48

Раскрыт секрет воскрешения бойца в зоне СВО

Терапевт Кондрахин: боец СВО ожил после остановки сердца из-за синдрома Лазаря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воскрешение бойца СВО спустя 52 минуты после остановки сердца объясняется синдромом Лазаря, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, которые приводит aif.ru, военному могло помочь то, что он был довольно молод, а врачи вовремя начали реанимацию.

Человек в таком случае уже, можно сказать, переступил порог жизни, врачи констатировали смерть, но после определенных действий или даже без них у человека восстанавливается сердечная деятельность и мозговая, — поделился Кондрахин.

Об истории воскрешения бойца рассказал военный врач Александр Бабиев, проводивший реанимационные действия. Военного привезли в госпиталь в тяжелом состоянии и с раздавленной левой ногой. Врачи зафиксировали серьезную потерю крови. За семь минут до поступления в операционную у него остановилось сердце. Врачи пытались его реанимировать даже после того, как надежда на спасение почти полностью свелась к нулю. Спустя почти час сердце бойца вновь начало биться.

Ранее пенсионер из Бразилии воскрес в морге на глазах у семьи и снова умер. По данным СМИ, мужчину с болезнью сердца доставили в больницу муниципалитета Палмейра-дус-Индиус. Там у него случился инфаркт, реанимировать его медикам не удалось.

