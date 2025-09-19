Кинолог рассказал, зачем собаки облизывают своих сородичей Кинолог Голубев: собаки считывают информацию, облизывая своих сородичей

Собаки считывают информацию, облизывая своих сородичей, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. Этот метод, как и обнюхивание, позволяет питомцам узнать состояние здоровья других животных или какие-то новости.

Благодаря рецепторам, расположенным на (языке. — NEWS.ru), питомцы получают информацию. А еще это один из основных способов их социального взаимодействия, — отметил Голубев.

С помощью облизывания животные способны улучшить себе и своим собратьям настроение. Кроме того, в стаях такое поведение можно расценивать как проявление уважения и покорности, добавил кинолог.

Ранее Голубев посоветовал взять собаку за задние лапы и поднять в так называемую позу тачки в случае, если питомец подавился. По его словам, иногда этого бывает достаточно, и предмет сам выходит из горла.