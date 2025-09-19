Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 15:55

Кинолог рассказал, зачем собаки облизывают своих сородичей

Кинолог Голубев: собаки считывают информацию, облизывая своих сородичей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Собаки считывают информацию, облизывая своих сородичей, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. Этот метод, как и обнюхивание, позволяет питомцам узнать состояние здоровья других животных или какие-то новости.

Благодаря рецепторам, расположенным на (языке. — NEWS.ru), питомцы получают информацию. А еще это один из основных способов их социального взаимодействия, — отметил Голубев.

С помощью облизывания животные способны улучшить себе и своим собратьям настроение. Кроме того, в стаях такое поведение можно расценивать как проявление уважения и покорности, добавил кинолог.

Ранее Голубев посоветовал взять собаку за задние лапы и поднять в так называемую позу тачки в случае, если питомец подавился. По его словам, иногда этого бывает достаточно, и предмет сам выходит из горла.

собаки
кинологи
питомцы
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.