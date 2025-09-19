В Госдуме ответили, чего ждать от ЕС после инцидента с дронами в Польше

В Госдуме ответили, чего ждать от ЕС после инцидента с дронами в Польше Депутат Колесник: ЕС продолжит пакостить РФ после неудавшейся диверсии в Польше

Европейский союз продолжит предпринимать провокационные действия в отношении России после неудавшейся диверсии в Польше, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что инцидент с беспилотниками наглядно продемонстрировал раскол в западном обществе.

История с налетом беспилотников на Польшу завершилась тем, что одни поляки решили переехать в другие страны, а среди других выросли пророссийские настроения. Обмануть мир и обвинить во всем Россию не получилось. Прекратят ли в ЕС дальнейшие попытки? Нет. К сожалению, пакости и колкости в нашу сторону продолжатся. Такой подход — правило внешней политики западных стран. Ситуация с пенопластовыми беспилотниками показала, что общество на Западе разделено, — пояснил Колесник.

Депутат добавил, что обычные граждане Польши в целом нормально относятся к России, однако не могут выбрать лидера, который бы выражал их интересы. По его словам, власть в стране принадлежит народу, но реальные решения принимаются в угоду Западу, а не польским избирателям.

В Польше ставится тот руководитель, который исполняет волю Запада, а не польского народа. Отсюда и беды. Пусть думают, как им дальше жить. В соответствии с польской конституцией, носителем суверенитета Польши является народ. Пусть народ и решает, как ему жить дальше, — резюмировал Колесник.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения стран Европы о якобы нарушении российскими беспилотниками их воздушного пространства являются голословными. По ее словам, Россию объявляют виноватой сразу после случившегося, не проводя расследования и не предоставляя доказательств.