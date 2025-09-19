Празднование Дня города в Москве
Еврокомиссия намерена «наказать» Китай за якобы помощь ВПК России

Еврокомиссия предложила ввести санкции против КНР якобы за помощь ВПК России

Кая Каллас Кая Каллас Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Еврокомиссия предложила ввести санкции против компаний третьих стран, которые якобы помогают ВПК России. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X уточнила, что Китай также войдет в этот список. Компании она охарактеризовала как значимых игроков.

Сегодня мы предлагаем составить список значимых игроков в третьих странах, таких как Китай, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу, — написала политик.

Дипломат не уточнила, против каких компаний и государств ЕК планирует ввести санкции. Также не обозначены дата и формат их согласования и публикации.

Ранее Евросоюз не включил выдачу шенгенских виз в новый санкционный пакет против России. Новые ограничения были опубликованы 19 сентября. При этом против платежной системы «Мир» санкции применить хотят.

Еврокомиссия также планирует выдвинуть новые предложения насчет использования замороженных российских активов на нужды Киева. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не раскрыла точные сроки реализации такого предложения.

