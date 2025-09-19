Россиянам перестанут продавать контрацептивы? Кто предложил, чем они вредны

Правозащитный центр «Сорок сороков» предложил ограничить продажу контрацептивов парам, состоящим в браке. Обращение на эту тему общественники направили в Госдуму. Какой вред они увидели в средствах защиты?

Для чего нужен запрет контрацептивов

В организации подчеркнули, что доступность средств контрацепции ведет к снижению рождаемости и углублению демографического кризиса. Они напомнили, что в 2023 году в России родилось менее 11,3 млн детей, а естественная убыль превысила полмиллиона человек. Если же ограничить доступ к противозачаточным таблеткам и презервативам, среднее количество детей на одну семью вырастет с нынешних 1,5 до 2,5–3, подсчитали общественники.

«Это не просто предложение, а шаг к возрождению семьи как основы общества, укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего нашего народа. <…> Как учит Священное Писание, плодитесь и размножайтесь. Контрацептивы же способствуют в первую очередь эгоистичному потребительскому отношению к семье», — сказано в тексте обращения.

В «Сорок сороков» полагают, что такая мера приведет к росту численности населения, созданию молодой рабочей силы и снижению нагрузки на пенсионную систему. По мнению авторов инициативы, искусственный контроль рождаемости противоречит Божественному замыслу. Кроме того, запрет на продажу контрацептивов снизит нагрузку на экономику, которая ежегодно субсидирует их импорт на 50 млрд рублей.

Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин позднее подтвердил обращение в Госдуму о запрете продажи контрацептивов супругам. Он подчеркнул, что инициатива основана на православном отношении к семье.

«Для нас, как православных христиан, семья является малой церковью», — заявил он.

По его словам, супруги должны нести ответственность перед Богом и исполнять заповедь о продолжении рода.

Депутат Госдумы Сергей Леонов считает, что идея общественников является бредовой и бесполезной.

«Более, наверное, бредовой, вредной, спорной и бесполезной инициативы я давно не слышал. Супружеские пары сами принимают решение, когда им заводить ребенка, сколько детей заводить, и ограничение продажи контрацептивов для супружеских пар явно на этот процесс не повлияет», — отметил Леонов.

По мнению парламентария, активисты хотят привлечь к себе внимание, поскольку сама идея недееспособна с точки зрения демографии или медицины. Он также посоветовал общественным деятелям заняться вопросами, связанными с правозащитой.

Являются ли контрацептивы грехом в православных семьях

Священник Александр Денисов сообщил, что по вопросу неабортивного вида контрацепции, когда не происходит слияния мужской и женской половых клеток, нет единого мнения в среде православных верующих и священнослужителей. Тем более что среди таких средств нет тех, которые давали бы стопроцентную гарантию исключения зачатия, всегда есть вероятность, что противозачаточные средства не сработают. А абортивные методы контрацепции, которые способствуют искусственному прерыванию жизни эмбриона на ранних этапах, «однозначно считаются грехом».

Иеромонах Димитрий (Першин) добавил, что бывают ситуации, когда использование механической контрацепции будет меньшим злом, нежели зачатие и рождение ребенка, например, женщиной, физически не способной на данный момент его выносить. Сюда же относятся случаи, когда один из супругов имеет тяжелые заболевания, например ВИЧ-инфекцию. В таких случаях верующим рекомендуется обратиться к духовнику за советом, как правильно поступить.

Некоторые Telegram-каналы отметили, что на фоне супружеских измен запрет контрацептивов может привести к распространению заболеваний, передающихся половым путем, что точно негативно скажется на здоровье населения и возможности к деторождению.

«Привет, ЗППП!» — пишут комментаторы.

