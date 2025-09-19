В Госдуме назвали бредовой идею о запрете контрацептивов для супругов

Запрет на продажу средств контрацепции для супругов является «бредовой и бесполезной» идеей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Сергей Леонов. По его словам, инициатива не поможет повысить рождаемость в стране.

Более, наверное, бредовой, вредной, спорной и бесполезной инициативы я давно не слышал. Супружеские пары сами принимают решение, когда им заводить ребенка, сколько детей заводить, и ограничение продажи контрацептивов для супружеских пар явно на этот процесс не повлияет, — отметил Леонов.

По словам парламентария, соответствующая инициатива движения «Сорок сороков» недееспособна с точки зрения медицины. Депутат также посоветовал общественным деятелям заняться вопросами, связанными с правозащитой.

Ранее правозащитный центр «Сорок сороков» направил в Госдуму обращение с призывом запретить продажу контрацепции для людей, состоящих в браке. Ограничения позволят якобы увеличить среднее количество детей, которое приходится на одну семью, с 1,5 ребенка до 2,5–3 детей. В общественном движении уверены, что искусственный контроль рождаемости противоречит божественному замыслу.