Роль Блиновской, дом Ивлеевой, драки до крови: как живет Елена Лядова

В России осенью этого года приступят к съемкам сериала о блогере-мошеннице и «фее желаний» (прототипом считается блогерша Елена Блиновская), которую сыграет актриса Елена Лядова. Чем она известна, в каких еще фильмах участвовала, как сложилась ее личная жизнь?

Чем известна Лядова

Лядова родилась 25 декабря 1980 года в Моршанске Тамбовской области. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, работала в Московском театре юного зрителя.

Артистка дебютировала в кино в фильме «Космос как предчувствие». Затем она снялась в картинах «Солдатский декамерон» и «Собака Павлова». Признание в актерской среде Лядова получила после фильма «Елена», за эту роль артистка получила «Золотого орла», «Нику» и «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

Лядова также известна по фильмам «Пепел», «Географ глобус пропил», «Левиафан», «Воздух» и сериалу «Измены».

Что известно о личной жизни Лядовой

В 2005 году Лядова познакомилась с коллегой Александром Яценко. Они вместе снимались в фильме «Солдатский декамерон». Между ними завязались романтические отношения, которые продлились семь лет. В 2014 году пара рассталась.

В 2015 году Лядова вышла замуж за актера Владимира Вдовиченкова, с которым она познакомилась на съемочной площадке фильма «Левиафан». У них нет общих детей, но у Вдовиченкова есть дети от предыдущих двух браков — сын Леонид и дочь Вероника.

По словам актрисы, они с супругом — хорошие партнеры, которые могут поговорить и посоветоваться друг с другом.

«Полезно очень, когда перед съемками кто-то может помочь, текст покидать, отрепетировать. Есть большой плюс, когда супруги актеры», — отметила Лядова.

Супруг артистки при этом не скрывает, что в их семейной жизни есть конфликты.

«Конфликтуем, конечно, деремся до крови (смеется. — NEWS.ru). Всякое бывает: иногда ты не в настроении, что-то не то сказал. Как миримся? Подходишь, целуешь, говоришь: „Любимая, иди ко мне“. И все хорошо», — признался он.

В 2025 году стало известно, что Вдовиченков купил особняк блогера Анастасии Ивлеевой в Истринском районе в элитном коттеджном поселке «Старый свет» за 120 млн рублей. Он и Лядова стали полноправными владельцами коттеджа, писал NEWS.ru.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Лядова

Несколько лет актриса работала агентом своего супруга. В 2024 году Лядова вернулась к активным съемкам в кино. Артистка сыграла главные роли в сериале «Первый класс», фильмах «Подростки» и «Чистый лист». Также в производстве с ней находятся картины «Мамин сын» и «Первый на Олимпе». Лядова не намерена возвращаться в театр. По ее мнению, сейчас существует «много бесполезных театральных коллективов, которые непонятно чем заняты».

Актриса также говорила, что она не планирует покидать Россию и не ищет работу за рубежом.

«Нет, у меня планы — работать на Родине. Всегда любила играть на русском языке, для своей аудитории. Не буду говорить о планах: скажешь — и рассмешишь кое-кого. Много предложений поступает, много платформ открывается, много ярких режиссеров-дебютантов. Год обещает быть плодотворным», — сказала актриса.

Отвечая на вопрос журналистов, можно ли предать Родину, в чем за последние два года часто люди стали обвинять друг друга, Елена заявила, что это возможно.

«Если человек делает что-то против людей, которые живут на его Родине. Убийцы предают Родину, например. Ее можно предать так, как предают отца, маму. Это обидеть ни за что, бросить, не помочь в сложную минуту, оставить маму старенькой, больной», — объяснила Лядова.

