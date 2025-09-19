Тело гендиректора российского техногиганта нашли в лесу SHOT: в лесу нашли тело гендиректора «НПК «Химпроминжиниринг» Тюнина

Telegram-канал SHOT сообщил, что в московском лесу найдено тело гендиректора АО «НПК „Химпроминжиниринг“» Александра Тюнина. Как пишут авторы, рядом с ним находятся машина и винтовка.

По данным канала, топ-менеджер, согласно предварительной информации, совершил самоубийство. SHOT уточняет, что его тело найдено неподалеку от поселка Кокошкино.

Авторы отмечают, что «Химпроминжиниринг» является единственным в России предприятием, которое производит углеродное волокно. По данным канала, также компания занимается развитием инновационных проектов в области производства химических волокон и углеродных композитов.

