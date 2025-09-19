Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 17:48

Тело гендиректора российского техногиганта нашли в лесу

SHOT: в лесу нашли тело гендиректора «НПК «Химпроминжиниринг» Тюнина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в московском лесу найдено тело гендиректора АО «НПК „Химпроминжиниринг“» Александра Тюнина. Как пишут авторы, рядом с ним находятся машина и винтовка.

По данным канала, топ-менеджер, согласно предварительной информации, совершил самоубийство. SHOT уточняет, что его тело найдено неподалеку от поселка Кокошкино.

Авторы отмечают, что «Химпроминжиниринг» является единственным в России предприятием, которое производит углеродное волокно. По данным канала, также компания занимается развитием инновационных проектов в области производства химических волокон и углеродных композитов.

Ранее в Москве открыли наследственное дело после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Отмечалось, что его делом занимается нотариус Ольга Струкова.

Прежде бывший оперуполномоченный РУБОП Москвы Михаил Игнатов рассказал о нескольких странностях в самоубийстве Романа Старовойта. По его словам, первая странность — отсутствие личной охраны в момент, когда глава ведомства решил покончить с собой.

