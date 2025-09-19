Школьники начали шить трусы для бойцов СВО В Хабаровском крае школьники начали шить трусы для бойцов СВО

В Хабаровском крае учащиеся начали шить трусы для военных, участвующих в специальной военной операции, пишет Daily Storm. Глава волонтерского движения «Своих не бросаем» Галина Мурашова сообщила, что ребята уже изготовили 45 пар нижнего белья.

По словам Мурашовой, ее 15-летняя дочь проявила желание поддержать военных и призвала своих друзей присоединиться к помощи фронту. Вместе они участвуют в различных акциях, направленных на поддержку солдат.

Волонтер отметила, что в селе Новый Ургал создали полноценную мастерскую рукоделия, где волонтеры изготавливают необходимые вещи для бойцов. В течение двух лет здесь производят сухой душ и игрушки для детей солдат. Школьники также решили научиться плетению маскировочных сетей.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что нагрузка на детей в школах не снижается. В министерстве отметили, что это происходит благодаря детальной работе специальных ведомств. Результаты их усилий закреплены в новом приказе.