Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына Отец убитого на Burning Man Круглова заявил, что его сын мог стать свидетелем

Убитый на фестивале Burning Man Вадим Круглов мог стать свидетелем чего-то нехорошего, поэтому его решили убрать, предположил в разговоре с RT отец россиянина Игорь Круглов. Мужчина вспомнил странную фразу, которую погибший произнес незадолго до трагедии.

Вадим сказал: «Я хочу из Америки выжать все». Ну вот и выжал… Сын оказался не в то время и не в том месте. Я считаю, что он стал свидетелем чего-то нехорошего, и от него таким способом избавились, — отметил Круглов-старший.

По словам мужчины, сын трудился в компании, которая занималась подключением интернета и систем видеонаблюдения. Оба его начальника оказались гражданами Украины. В итоге Вадим лишился части заказов, когда началась специальная военная операция. По этой причине россиянину пришлось уволиться из фирмы.

Семья Круглова не поддерживает связь с американской полицией и не располагает информацией ни о версиях, ни о возможных подозреваемых, ни о наличии улик. Родным пообещали предоставить отчёт о ходе расследования в конце месяца.

Ранее стало известно, что Круглова кремировали в США. Его прах планируют отправить в Россию в течение одной-двух недель. По словам друга погибшего Владислава Ростова, процесс задерживается из-за отсутствия определенных документов.