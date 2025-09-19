«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 17:49

Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына

Отец убитого на Burning Man Круглова заявил, что его сын мог стать свидетелем

Вадим Круглов Вадим Круглов Фото: Социальные сети

Убитый на фестивале Burning Man Вадим Круглов мог стать свидетелем чего-то нехорошего, поэтому его решили убрать, предположил в разговоре с RT отец россиянина Игорь Круглов. Мужчина вспомнил странную фразу, которую погибший произнес незадолго до трагедии.

Вадим сказал: «Я хочу из Америки выжать все». Ну вот и выжал… Сын оказался не в то время и не в том месте. Я считаю, что он стал свидетелем чего-то нехорошего, и от него таким способом избавились, — отметил Круглов-старший.

По словам мужчины, сын трудился в компании, которая занималась подключением интернета и систем видеонаблюдения. Оба его начальника оказались гражданами Украины. В итоге Вадим лишился части заказов, когда началась специальная военная операция. По этой причине россиянину пришлось уволиться из фирмы.

Семья Круглова не поддерживает связь с американской полицией и не располагает информацией ни о версиях, ни о возможных подозреваемых, ни о наличии улик. Родным пообещали предоставить отчёт о ходе расследования в конце месяца.

Ранее стало известно, что Круглова кремировали в США. Его прах планируют отправить в Россию в течение одной-двух недель. По словам друга погибшего Владислава Ростова, процесс задерживается из-за отсутствия определенных документов.

убийства
США
ножи
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в $100 тыс.
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.