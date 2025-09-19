Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына

Убитый на фестивале Burning Man Вадим Круглов мог стать свидетелем чего-то нехорошего, поэтому его решили убрать, предположил в разговоре с RT отец россиянина Игорь Круглов. Мужчина вспомнил странную фразу, которую погибший произнес незадолго до трагедии.
Вадим сказал: «Я хочу из Америки выжать все». Ну вот и выжал… Сын оказался не в то время и не в том месте. Я считаю, что он стал свидетелем чего-то нехорошего, и от него таким способом избавились, — отметил Круглов-старший.
По словам мужчины, сын трудился в компании, которая занималась подключением интернета и систем видеонаблюдения. Оба его начальника оказались гражданами Украины. В итоге Вадим лишился части заказов, когда началась специальная военная операция. По этой причине россиянину пришлось уволиться из фирмы.
Семья Круглова не поддерживает связь с американской полицией и не располагает информацией ни о версиях, ни о возможных подозреваемых, ни о наличии улик. Родным пообещали предоставить отчёт о ходе расследования в конце месяца.
Ранее стало известно, что Круглова кремировали в США. Его прах планируют отправить в Россию в течение одной-двух недель. По словам друга погибшего Владислава Ростова, процесс задерживается из-за отсутствия определенных документов.