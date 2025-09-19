В Курске началось слушание по делу о хищениях при возведении фортификаций

В Ленинском суде Курска начались предварительные слушания по уголовному делу о хищении 152 млн рублей при возведении фортификационных сооружений в приграничных регионах, передает пресс-служба судебной системы. Сообщалось, что на заседании будет также решаться вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов уголовного дела.

В Ленинском районном суде г. Курска проводится предварительное слушание по уголовному делу в отношении В. В. Лукина, Д. Ю. Спиридонова, И. В. Грабина и А. Н. Воловикова, — рассказали в пресс-службе.

Позже появилась информация, что подсудимым отказали в изменении меры пресечения на более мягкую, в том числе на домашний арест. Судебное заседание назначено на 25 сентября.

Ранее экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев признал растрату 86 млн рублей. Он обвиняется в хищении средств при строительстве фортификаций на границе. Также Васильев заявил о заключении досудебного соглашения.

Также бывшего замглавы администрации Химок Дмитрия Кайгородова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в сфере ЖКХ. Для получения финансирования в правительство Подмосковья отправлялись поддельные документы о реконструкции коммунальной инфраструктуры.