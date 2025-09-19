ФАС взялась за Ozon из-за скандальных изменений в правилах возврата ФАС начала проверку новых правил Ozon, которые введут с 1 октября

Федеральная антимонопольная служба проверяет новые правила возвратов Ozon, которые с 1 октября 2025 года обязывают продавцов по схеме FBS отправлять отмененные заказы на склады маркетплейса, сообщают «Ведомости». Сейчас они сами решают, куда уходит товар — к себе или на склад. С новыми правилами продавцы ожидают рост издержек и риск порчи товара.

Проверка проводится в рамках защиты интересов продавцов и покупателей на цифровых товарных рынках, — отметили в ведомстве.

В ведомстве пояснили, что тщательно изучат планируемые изменения. При нарушениях в отношении маркетплейса будут приняты соответствующие меры реагирования.

Тем временем стало известно, что продажи в России некогда популярных игрушек лабубу в августе упали на 52%. В компании Wildberries & Russ пришли к выводу, что мода на некогда популярный товар проходит. Первые упоминания о лабубу появились на маркетплейсе летом 2024 года, но до 2025 года их продажи были скромными. Бум на игрушку случился в мае, когда спрос вырос на целых 4700%.