«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 19:28

ФАС взялась за Ozon из-за скандальных изменений в правилах возврата

ФАС начала проверку новых правил Ozon, которые введут с 1 октября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба проверяет новые правила возвратов Ozon, которые с 1 октября 2025 года обязывают продавцов по схеме FBS отправлять отмененные заказы на склады маркетплейса, сообщают «Ведомости». Сейчас они сами решают, куда уходит товар — к себе или на склад. С новыми правилами продавцы ожидают рост издержек и риск порчи товара.

Проверка проводится в рамках защиты интересов продавцов и покупателей на цифровых товарных рынках, — отметили в ведомстве.

В ведомстве пояснили, что тщательно изучат планируемые изменения. При нарушениях в отношении маркетплейса будут приняты соответствующие меры реагирования.

Тем временем стало известно, что продажи в России некогда популярных игрушек лабубу в августе упали на 52%. В компании Wildberries & Russ пришли к выводу, что мода на некогда популярный товар проходит. Первые упоминания о лабубу появились на маркетплейсе летом 2024 года, но до 2025 года их продажи были скромными. Бум на игрушку случился в мае, когда спрос вырос на целых 4700%.

маркетплейсы
Ozon
правила
возвраты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.