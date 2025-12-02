В России могут ввести новые правила для заводчиков питомцев В Госдуму внесли инициативу о единых правилах для заводчиков животных

В Госдуму внесли межфракционный законопроект, регламентирующий деятельность заводчиков домашних животных. Документ разработан для защиты питомцев и обеспечения гуманного и ответственного обращения с ними.

Инициатива устанавливает такие ключевые понятия, как «заводчик» и «свидетельство о происхождении». Согласно проекту, учет заводчиков по каждому виду животных будет вести одна некоммерческая организация, действующая более чем в половине регионов страны. Контроль за ее деятельностью и определение ее статуса возложены на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Министерство здравоохранения России с предложением запретить присутствие животных в заведениях общественного питания. Она сослалась на действующие санитарные правила, которые уже запрещают нахождение в подобных помещениях насекомых, грызунов и других животных.

Кроме того, депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что введение обязательной регистрации домашних животных поможет упростить их поиск при потере. По его убеждению, такая мера окажется полезной как для самих владельцев питомцев, так и для граждан, которые могут пострадать от нападения собак.