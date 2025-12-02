Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 15:12

В России могут ввести новые правила для заводчиков питомцев

В Госдуму внесли инициативу о единых правилах для заводчиков животных

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Госдуму внесли межфракционный законопроект, регламентирующий деятельность заводчиков домашних животных. Документ разработан для защиты питомцев и обеспечения гуманного и ответственного обращения с ними.

Инициатива устанавливает такие ключевые понятия, как «заводчик» и «свидетельство о происхождении». Согласно проекту, учет заводчиков по каждому виду животных будет вести одна некоммерческая организация, действующая более чем в половине регионов страны. Контроль за ее деятельностью и определение ее статуса возложены на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Министерство здравоохранения России с предложением запретить присутствие животных в заведениях общественного питания. Она сослалась на действующие санитарные правила, которые уже запрещают нахождение в подобных помещениях насекомых, грызунов и других животных.

Кроме того, депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что введение обязательной регистрации домашних животных поможет упростить их поиск при потере. По его убеждению, такая мера окажется полезной как для самих владельцев питомцев, так и для граждан, которые могут пострадать от нападения собак.

Госдума
животные
правила
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце обнаружили гигантскую группу пятен-рекордсменов
В Фокино студенты избили 12-летнего школьника после ссоры с одноклассницей
Армения опубликовала свыше 10 документов о переговорах по Карабаху
Россиянка стала свидетелем убийства сына кухонным топориком
Назван срок, когда искать пропавшую в Турции москвичку будет сложно
Психиатр рассказал, чем можно заменить хоббидоггинг
Адвокат ответил, встанет ли Верховный суд на сторону Лурье в деле с Долиной
Брянская область попала под удар БПЛА посреди дня
Акции «Ленфильма» перешли в собственность Петербурга
Эксперт оценил, сколько Россия заработает на экспорте мяса
В Раде заблокировали трибуну на фоне требований отставки кабмина
Кардиолог дала советы, что делать при гипертоническом кризе
В России могут ввести новые правила для заводчиков питомцев
Россияне вынесли Долиной «народный приговор» из-за скандала вокруг квартиры
В Госдуме ответили, сколько времени ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Юрист ответил, удастся ли решить проблему буллинга в Сети введением штрафов
Панжинский раскрыл, когда российские лыжники смогут выступить на Кубке мира
«Как всегда весело»: Алаудинов сообщил о блокировке ВСУ под Сумами
«Праздновать пока рано»: тренер Бородавко об отмене запрета FIS
В Госдуме объяснили решение CAS о допуске российских лыжников на Олимпиаду
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.