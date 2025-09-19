Смерть от макарон и нюдсы в рабочем чате: главные ЧП дня

Смерть от макарон и нюдсы в рабочем чате: главные ЧП дня

Мигрант попытался изнасиловать дачницу в Ленинградской области, под Волгоградом няня убила ребенка макаронами, в Санкт-Петербурге женщину оштрафовали за нюдсы своих коллег — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Нелегал изнасиловал дачницу

В Самарской области задержали прятавшегося от полиции мигранта-нелегала, подозреваемого в нападении на жительницу Ленинградской области. Злоумышленника под конвоем отправили в Санкт-Петербург.

Иностранец ворвался в дом 55-летней жительницы с кочергой. Мужчина избил ее и хотел совершить против нее противоправные действия сексуального характера. Потерпевшей удалось сбежать от нападавшего и позвать на помощь соседку.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что инцидент произошел во Всеволожском районе, на территории СНТ «Северный кировец» под Сертолово.

После визита незваного гостя у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.

«Я день бухал. Потом водка закончилась, в магазин ушел я. С дороги я увидел женщину. Открыл калитку [в ее двор]: „Познакомиться можно?“ Предлагал познакомиться, секс предлагал. Она отказалась: „Иди домой“. Потом я ее один раз ударил в лицо рукой», — рассказал задержанный полицейским.

«Потом штаны с нее снял, трогал. Раньше видел эту женщину. Как ее зовут, не знаю. Я ее трогал, меня она кусала. Женщина убежала на дорогу. Потом я убежал пешком. Уехал, потому что боюсь тюрьму», — признался мужчина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Няня убила годовалого ребенка макаронами

В Волжске Волгоградской области 30-летняя местная жительница оказалась на скамье подсудимых после смерти 11-месячного ребенка, которого она накормила макаронами. Трагедия произошла в мае, когда женщина присматривала за младенцем.

Обвиняемая разместила объявление с предложением услуг няни. В апреле к ней обратились родители малыша. В ночь на 4 мая супруги оставили ребенка под присмотром няни.

«Женщина, пренебрегая правилами и стандартами кормления детей в возрасте до 1 года, накормила малолетнего ребенка отварными макаронами, положила на диван и вышла в другую комнату. Вернувшись примерно через 40 минут, она обнаружила, что малыш задыхается, его кожные покровы изменили цвет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прибывшие врачи не смогли реанимировать младенца. Женщина частично признала вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Волжский городской суд Волгоградской области.

Женщину оштрафовали за нюдсы

В Санкт-Петербурге девушку оштрафовали за распространение интимных фотографий коллег через рабочий чат. Женщину обязали выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей. В полицию обратились ее коллеги. Они зафиксировали сообщения со снимками в обнаженном виде и написали заявление.

В России опубликование откровенных фото интерпретируется как распространение порнографических материалов или мелкое хулиганство. За это граждан могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности.

Читайте также:

Молоток запутался в наушниках: как поклонница битцевского маньяка убила девочку

Разврат в рассрочку: как житель Далматово годами покупал мальчиков

«Не найдется сигаретки?»: парня со змеиным языком избили в Петербурге

Получила надгробие в почтовый ящик: сталкер 28 лет изводит женщину