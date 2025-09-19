Миграционная служба Украины зафиксировала сокращение населения страны до 28,7 млн человек, передает издание «Украинские национальные новости». Отмечается, что по результатам переписи на 1 декабря 2019 года в государстве насчитывалось 37,3 млн человек.

Журналисты уточнили, что служба насчитала 3,7 млн внутренних переселенцев. Также уровень рождаемости на Украине упал до самой низкой отметки за последние 300 лет, добавили в издании.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал экс-министра обороны Украины Рустема Умерова худшим главой ведомства в истории страны. Парламентарий также прокомментировал новость о том, что у семьи Умерова обнаружилась элитная недвижимость в США.

Украинский Центр противодействия коррупции установил, что семья Умерова владеет восемью объектами элитной недвижимости в США: четырьмя виллами возле Майами, тремя квартирами во Флориде и одной — в Нью-Йорке — или арендует их. Пост министра обороны Рустем Умеров занимал с сентября 2023-го по июль 2025 года, когда был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны.