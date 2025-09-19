«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 19:47

В пригороде Киева прогремел взрыв

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вечером 19 сентября в районе города Бровары в пригороде Киева прогремел взрыв, передает украинское издание «Страна.ua». Также сообщается о прилете баллистики в Ржищеве Киевской области.

Согласно карте воздушных тревог Украины, сирены звучали в Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и других областях.

Ранее на Украине представили новый подводный дрон-камикадзе «Толока» длиной 12 метров с максимальной дальностью действия до двух тысяч километров. Аппарат, способный нести до пяти тонн взрывчатки, был продемонстрирован на стадионе во Львове.

Тем временем депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинское военное командование скрывает критическую ситуацию, сложившуюся вокруг Купянска в Харьковской области. По ее словам, руководство ВСУ умалчивает о надвигающейся катастрофе для украинских войск в этом регионе. Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на северо-западе Купянска и заходят малыми группами в центр города.

