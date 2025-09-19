«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 19:37

Синоптик назвала 10 регионов, куда на следующей неделе придет летнее тепло

Синоптик Паршина: на Урал и в Сибирь придет летнее тепло в конце сентября

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По-летнему теплая погода ожидается на неделе с 22 по 28 сентября в нескольких регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, высокие температуры будут держаться в Челябинской, Курганской, Омской, Томской, Новосибирской областях, а также в Хакасии, Туве, Бурятии, Забайкалье и Красноярском крае.

В Челябинской и Курганской областях ожидается возвращение летней погоды. В середине недели температура поднимется до +26–28 градусов. В Омской, Томской, Новосибирской областях в четверг до +25. В Хакасии, Туве, на юге Красноярского края, в Бурятии и Забайкалье дневная температура будет повышаться до +22 градусов, — заявила Паршина.

Синоптик Александр Ильин заявил, что последний теплый день 2025 года в Москве наступит 22 сентября. По его словам, температура воздуха будет держаться на аномально высоком уровне — +24–26 градусов. Уже ночью в городе похолодает до +13 градусов. Он спрогнозировал, что уже в среду днем столбики термометров покажут всего 9–12 градусов тепла. Также, по словам синоптика, в эти дни в столичном регионе местами пройдут дожди.

Максим Ширяев
М. Ширяев
