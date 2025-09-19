«Интервидение-2025»
Губернатор Филимонов раскрыл, как планирует бороться с нелегалами

Губернатор Филимонов: в регионе вырастет стоимость патента для мигрантов

Георгий Филимонов Георгий Филимонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Вологодской области в рамках борьбы с нелегальной миграцией планируется увеличить стоимость трудового патента для иностранцев, заявил в интервью NEWS.ru губернатор региона Георгий Филимонов. Кроме того, в будущем работодателям будет запрещено привлекать к 21 виду экономической деятельности иностранцев, работающих по патентам.

Планируется увеличение стоимости патента. Также будем продолжать устанавливать запрет на привлечение работодателями мигрантов, работающих по патентам. В настоящее время соответствующий правовой акт проходит процедуру согласования. Всего ограничения затронут 21 вид экономической деятельности, — сказал Филимонов.

Ранее руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов сообщил, что, согласно объективным данным, России нужно 5 млн гастарбайтеров. По его словам, всем этим людям легко найдется рабочее место. Также он отметил, что в стране почти нет безработных, а бизнесу нужны руки для дальнейшего развития. Коженов напомнил, что, по прогнозам Росстата, к 2030 году в силу старения населения в России нужно будет заместить 10 миллионов рабочих мест. Но внутри страны, утверждает он, людей не хватит.

