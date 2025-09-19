Могилу дочери раскопали: как живет мать девочки, убитой в лесу Петербурга

В Санкт-Петербурге в 2023 году двое подростков заманили в лес, убили и закопали 13-летнюю Асю (имя изменено. — NEWS.ru). Ее мать Олеся до сих пор не может прийти в себя. Она считает, что суд вынес убийцам слишком мягкое наказание. NEWS.ru пообщался с женщиной и выяснил, как изменилась ее жизнь, что стало с преступниками, будет ли пересмотрен приговор.

Как подростки убили 13-летнюю девочку под Петербургом

Трагедия произошла в районе поселка Парголово 30 апреля 2023 года. 16-летний блогер с 15-летней подругой пригласили в лес знакомую, чтобы якобы дать интервью. Пара вела онлайн-трансляцию. Подросток нанес жертве множественные удары молотком по голове, а его подруга снимала происходящее на камеру. Впоследствии убийцы закопали тело девочки вместе с ее вещами в заранее подготовленную могилу. По данным Следственного комитета, они совершили преступление без какого-либо мотива для собственного самоутверждения.

«Соучастники вступили в переписку с матерью погибшей, используя ее мобильный телефон, с целью введения в заблуждение относительно местонахождения дочери. Скрывая следы преступления, они разбили мобильный телефон школьницы, который с ее вещами выбросили в яму с телом», — сообщили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу.

По данным СМИ, после убийства в Telegram-канале юноши появилось сообщение: «Я убил человека, свою знакомую, несколькими ударами молотка по голове, а затем задушил, чтобы она точно умерла. Я сделал это, чтобы доказать себе свое величие и способность совершать ужасные поступки».

Предмет убийства Фото: spb.sledcom.ru

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что процесс проходил в закрытом режиме. 31 июля 2024 года суд назначил молодому человеку семь лет в воспитательной колонии, а его подруге — шесть.

«Двое подростков признаны виновными по пп. „в“, „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. „г“ ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета)», — проинформировали прокуратуре Выборгского района Санкт-Петербурга.

Как сейчас живет мать 13-летней убитой девочки

Мать погибшей девочки в беседе с NEWS.ru заявила, что у нее клиническая депрессия, бывают паническое атаки.

На момент гибели Ася жила вместе с матерью-модельером и старшей сестрой. Девочка училась в седьмом классе, занималась в художественной школе и любила петь.

«Она была очень доверчивой, чуткой и открытой», — рассказали ее друзья журналистам. В социальных сетях подруга девочки назвала ее лучезарным, светлым и отзывчивым человеком.

Олеся отметила, что периодически ей не хочется ни с кем общаться: в такие моменты она плачет целыми днями. В начале августа выяснилось, что могилу ее дочери кто-то раскопал. Это стало серьезным потрясением для матери, которое было сложно пережить.

«Моя мать болеет онкологией, старшая дочь учится. Я пытаюсь работать за всех и следить за ходом дела, периодически проваливаюсь на эмоциональное дно. Но я держусь», — сказала Олеся.

Как сидят в тюрьме убийцы 13-летней девочки

Из всего назначенного судом срока подросткам по году дали за то, что после убийства они перевели себе деньги с карты Аси (по данным прокуратуры, 683 рубля. — NEWS.ru). Молодому человеку уже исполнилось 18 лет, его перевели в колонию для взрослых под Архангельском, сообщила Олеся. Девочка тоже стала совершеннолетней.

«За убийство группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью — такое наказание! Из этого срока два года они уже отсидели в СИЗО, где день идет за полтора. Кроме того, им, возможно, светит УДО за хорошее поведение. Мои друзья посчитали, что девочка может выйти на свободу чуть ли не через восемь месяцев», — отметила Олеся.

Ася (имя изменено) Фото: Личный архив

Воспитательная колония — это место, предназначенное для отбывания наказания несовершеннолетними преступниками. Адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru, что условия в этом учреждении такие же, как в тюрьме для взрослых: труд, режим, распорядок. В нем отбывают заключение дети от 14 лет (возраст наступления уголовной ответственности).

«Приговор вполне вписывается в сложившуюся практику и не выглядит мягким с правовой точки зрения. С человеческой хотелось бы большего срока для убийц», — отметил он.

Почему мать 13-летней убитой девочки добивается ужесточения приговора

Олеся посчитала слишком мягким приговор, вынесенный убийцам дочери, и создала петицию за его ужесточение. «Общество должно ясно показать: жизнь человека бесценна, никакие смягчающие обстоятельства не оправдывают убийц», — говорится в обращении.

Женщина отметила, что настаивает на максимально возможном сроке наказания для несовершеннолетних преступников, составляющем 10 лет.

«Когда они выйдут на свободу, с большой долей вероятности продолжат убивать. Только будут все хорошо продумывать, поскольку знают все свои ошибки. Они сменят фамилию и продолжат жить обычной жизнью, — резюмировала женщина.

Ася (имя изменено) Фото: Личный архив

После того как произошла трагедия, родители убийц прислали ей сообщение с извинениями в одном из мессенджеров, подчеркнула Олеся. Затем они попросили у нее прощения на заседании суда.

«Это были действия, которые засчитывались в пользу злодеев: мол, извинения принесены. Дети также попросили прощения на заседании суда. Неофициальных, искренних извинений я так и не дождалась», — заметила женщина.

В августе мать Аси получила кассационную жалобу от родителей юноши-убийцы. Суд обязал их выплатить компенсацию морального вреда — 4,5 млн (его соучастнице назначили 2 млн).

«Мать молодого человека заявила, что если он совершеннолетний, почему она должна платить? Раз он это совершил, пусть платит сам», — рассказала она.

Как мать планирует сохранить память об убитой 13-летней девочке

Олеся отметила, что собирается построить или восстановить храм в честь дочери. Сейчас благотворители собирают пожертвования. Место, где он будет располагаться, пока не известно.

«Я высказывала свои пожелания — недалеко от Ковалевского кладбища, где лежит моя дочь. Но пока нет никаких решений, разрешений и согласований, я озвучивать не буду», — рассказывает мать.

Женщина отметила, что из-за всего пережитого у нее пошатнулось здоровье.

«Я хочу, чтобы люди знали: у дочери было две макушки на голове. По приметам это значит, что человек будет счастливым. Когда она ложилась спать в детском саду, пела все песни, которые знала. Из мороженого любила только пломбир, а изюм — нет. Ей легко давались иностранные языки. Она любила поспать, освоила вязание. На спицах остался ее недовязанный шарф», — сообщила мама.

Что известно об убийцах 13-летней девочки

До убийства все трое детей дружили. Журналисты пишут, что осужденный подросток родился в обычной семье, плохо учился, но много читал и занимался актерским мастерством. «В школе он мало кому нравится из-за поведения и внешности. Был одиночкой, всегда ходил с длинными волосами, только в черной одежде», — вспоминали его одноклассники. Он якобы рассказывал о том, что наблюдается у психиатра и принимает специальные препараты.

Его подельница родилась в интеллигентной семье, училась в школе на отлично. По данным СМИ, незадолго до убийства мальчик отправил подруге сообщение о будущей жертве: «Знаешь, она мне так сильно надоела с нелепыми суевериями, верой в карты Таро, карму, силу Вселенной и прочими „глупостями“. Я хочу освободить ее душу».

Место проведения следственного эксперимента Фото: spb.sledcom.ru

Что сказал адвокат семьи убийцы

Адвокат семьи осужденного Евгений Лев заявил NEWS.ru, что не уполномочен давать какие-либо комментарии СМИ, так как его доверители выступили против общения с прессой.

«Иначе за эти два с половиной года они уже дали бы комментарий», — заметил он.

