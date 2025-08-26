День знаний — 2025
26 августа 2025 в 16:18

Женщина убила свою дочь из-за того, что та плакала

Суд приговорил женщину к восьми годам за убийство собственного ребенка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В поселке Богородское Сергиево-Посадского городского округа женщина во время ссоры с сожителем несколько раз ударила дочь из-за плача, передает «МК». Из-за побоев девочка скончалась.

Молодые люди часто ссорились из-за подозрений женщины в его переписке и встречах с другими девушками. Во время очередной ссоры она спрятала его социальную карту, лишив возможности поехать в техникум. Мужчина вышел из дома, но вернулся, услышав угрозы сожительницы, сидевшей на подоконнике с намерением прыгнуть.

Позже, во время прогулки, молодой человек заметил синяки на щеках дочери и спросил, откуда они, но мать не ответила. Утром он уехал в военкомат, а днем сожительница сообщила о том, что дочь не дышит. Соседи пытались спасти ребенка, пока ехала скорая, но ничего не вышло.

Как стало известно позже, молодая пара просила соседку помогать с ребенком. Женщина учила уходу, но это не помогло. Мать игнорировала ребенка, не занималась им и била, когда дочь плакала. Удары по голове стали причиной трагедии.

Сергиево-Посадский суд приговорил женщину к восьми годам колонии за убийство ребенка. Подсудимая раскаялась и признала вину, но обжаловать приговор не смогла.

Ранее в подмосковном Пушкино 54-летний уроженец Турции убил свою жену. В ходе бытовой ссоры из-за подозрений в измене мужчина нанес женщине ножевое ранение, после чего она скончалась.

