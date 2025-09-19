Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 08:18

Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США

Убитого на Burning Man Круглова кремировали в США, прах отправят в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянина Вадима Круглова, убитого на фестивале Burning Man, кремировали в США, сообщил ТАСС друг погибшего Владислав Ростов. Его прах будет отправлен в Россию в течение ближайших двух недель.

Кремировали. По транспортировке — работаем над этим, думаю, в течение следующих одной-двух недель, там определенные бумаги нужно подождать, — поделился с изданием Ростов.

Труп мужчины, личность которого была установлена его близкими в социальных сетях, был обнаружен 30 августа на одном из крупнейших американских фестивалей — Burning Man. Выяснилось, что жертвой стал Круглов. В настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование по факту убийства. Оно осложняется тем, что Burning Man проводится посреди пустыни.

Ранее отец Круглова обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в расследовании убийства его сына. Расследованием убийства занимается местный шериф, однако мужчина считает, что федеральные службы США не проявляют должного интереса к произошедшему. Он подчеркнул, что хочет, чтобы виновные были наказаны.

