11 сентября 2025 в 09:58

Отец убитого на Burning Man уроженца Омска обратился к Трампу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Житель Омска Игорь Круглов, чей сын Вадим был убит на американском фестивале Burning Man, обратился к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Он попросил у главы государства помощи в расследовании произошедшего. Мужчина обратил внимание, что после обнаружения тела на фестивале прошло уже больше недели, передает ТАСС.

Я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына, — сказал Круглов.

Он добавил, что расследованием убийства занимается один местный шериф. При этом федеральный орган США будто даже и «не слышал» о произошедшем. Круглов подчеркнул, что «зло должно быть наказано». По словам отца, тело Вадима уже скоро будет передано доверенным лицам для кремации и дальнейшей передачи семье.

Ранее появилась информация, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова попросили обратиться в Госдеп из-за убийства россиянина на фестивале Burning Man. Такой запрос министру отправил правозащитник Иван Мельников. Он считает, что благодаря Лаврову можно провести надлежащее расследование.

