Лаврова попросили через Госдеп добиться расследования убийства россиянина SHOT: Лаврова призвали обратиться в Госдеп для расследования убийства россиянина

Главу МИД России Сергея Лаврова попросили обратиться в Госдеп из-за убийства россиянина на фестивале Burning Man в США, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, соответствующий запрос министру отправил правозащитник Иван Мельников. Он считает, что благодаря Лаврову можно провести надлежащее расследование.

Правозащитник убежден, что убийство гражданина РФ Вадима Круглова могло быть совершено на почве «национальной принадлежности». Мельников добивается передачи дела в федеральную юрисдикцию полиции США. В настоящее время расследованием занимается офис шерифа округа Першинг.

Сведений о конкретных уликах в деле Круглова до сих пор нет. Известно, что россиянина зарезали ножом в палаточном лагере, когда сжигали чучело. Позднее его обнаружили в крови.

Ранее стало известно, что убитый был уроженцем Омска. Россиянин отправился на фестиваль в Неваде 24 августа с собственной инсталляцией. Попав в песчаную бурю, мужчина пережил ее, после чего пропал.