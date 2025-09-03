Саммит ШОС — 2025
Уроженца Омска убили на фестивале в США

В Неваде на фестивале Burning Man убили переехавшего в США уроженца Омска

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уроженца Омска Вадима Круглова убили на фестивале Burning Man в Неваде, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, полиция нашла его тело в луже крови, когда люди собрались на традиционном сжигании чучела.

Канал отмечает, что Круглов несколько лет назад переехал из России в США, а 24 августа отправился на фестиваль, чтобы показать участникам свою инсталляцию. Однако мужчина попал в песчаную буру, пережил ее, а затем пропал. Друзья и родственники в соцсетях публиковали фото парня с просьбой откликнуться тем, кто видел его в пустыне, где проходил фестиваль. Близкие организовали поиски мужчины.

Полиция обнаружила тело мужчины 35–40 лет с короткими каштановыми волосами. Шериф уточнил, что расследование осложнялось территорией, которая на время проведения фестиваля превратилась в мегаполис, а записей с камер наблюдения не осталось. Несмотря на это, основной версией трагедии называют убийство. В настоящий момент родные погибшего собирают средства для транспортировки тела на родину.

Ранее стало известно, что Никита Пресняков после развода с Аленой Красновой отправился на фестиваль Burning Man. Музыкант также показал кадры ночных вечеринок с друзьями, на которых у многих в руках видны стаканы с выпивкой.

